У світі зроблено майже 300 млн COVID-щеплень. США в лідерах

У світі за станом на неділю, 7 березня, зробили більше ніж 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації вже почалася в 111 країнах.
Лідерами за кількістю введених доз є:
При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (95,35), Сейшельські Острови (85,12), Об'єднані Арабські Емірати (58,29), Мальдіви (39,18) і Великобританія (34,26).
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.
Крім того, 6 березня прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.
Додамо, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.