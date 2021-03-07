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У світі зроблено майже 300 млн COVID-щеплень. США в лідерах

Автор: РБК-Україна

У світі за станом на неділю, 7 березня, зробили більше ніж 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації вже почалася в 111 країнах.

Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

Лідерами за кількістю введених доз є:

  • Сполучені Штати - 87,9 млн доз;
  • Китай - 52,5 млн доз;
  • країни ЄС - 39,8 млн доз;
  • Великобританія - 22,9 млн доз;
  • Індія - 20,7 млн доз.

При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (95,35), Сейшельські Острови (85,12), Об'єднані Арабські Емірати (58,29), Мальдіви (39,18) і Великобританія (34,26).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.

Крім того, 6 березня прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.

Додамо, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.

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Новини України Сполучені Штати АмерикивакцинаціяКоронавірус
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