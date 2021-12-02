У світі зафіксували майже 264 млн випадків коронавірусу
Фото: COVID-19 у світі діагностували у понад 264 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок 2 грудня у світі підтверджено 263 796 741 випадок зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу видужало 238 129 729 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometer.
При цьому зафіксовано 5 242 325 летальних випадків від COVID-19, одужали 235 321 874 осіб.
Лідерами за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією залишаються США (49 573 122), Індія (34 606 541) і Бразилія (22 105 872). Україна посідає 17 місце.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні заразилася коронавірусом 13 531 людина, померли від хвороби - 525.
Варто відзначити, що за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч осіб. В цілому країна наближається до позначки в 25 млн зроблених щеплень.