Мобільний і стаціонарний: у Чернівцях відкриють одразу два центри масової вакцинації

"Чернівці наступними вихідними приєднаються до усіх міст, де запрацювали центри масової вакцинації людей", - розповіла Гусак.

За її словами, у місті запрацюють одразу два центри. Перший буде мобільним на Калинівському ринку, а другий - стаціонарний на базі обласного центру естетичного виховання "Юність Буковини".

"Запрошуємо всіх чернівчан, які записалися в додаток "Дія" на вакцинацію", - зазначила Гусак, уточнивши, що щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Вона додала, що цими вихідними планують зробити щеплення двом тисячам буковинців.