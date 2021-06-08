Мобильный и стационарный: в Черновцах откроют сразу два центра массовой вакцинации

"Черновцы в следующие выходные присоединятся ко всем городам, где заработали центры массовой вакцинации людей", - рассказала Гусак.

По ее словам, в городе заработают сразу два центра. Первый будет мобильным на Калиновском рынке, а второй - стационарный на базе областного центра эстетического воспитания "Юность Буковины".

"Приглашаем всех черновчан, которые записались в приложение "Дія" на вакцинацию", - отметила Гусак, уточнив, что прививки будут делать в китайской вакциной CoronaVac.

Она добавила, что в эти выходные планируют сделать прививку двум тысячам буковинцев.