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Moderna назвала терміни розробки бустерної вакцини від "Омікрону"

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США, Вівторок 21 грудня 2021 10:29
Moderna назвала терміни розробки бустерної вакцини від "Омікрону" Фото: Moderna розповіла, коли може бути готова бустерна вакцина від "Омікрону" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що бустерна вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова вже наступного року. Незабаром компанія зможе розпочати виготовлення препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами виконавчого директора компанії Стефана Бансела, Moderna сподівається розпочати клінічні випробування вакцини для захисту від варіанта "Омікрон", що швидко розповсюджується, на початку наступного року. Поки вона зосереджується на вакцині з бустерною дозою.

"Для "Омікрона" потрібні лише незначні коригування. Я не чекаю жодних проблем", - сказав Бансел.

Тепер компанія чекає на важливу інформацію про новий штам, щоб почати розробку.

"Це займе ще тиждень або два. Пройде кілька місяців, перш ніж ми зможемо зробити 500 мільйонів доз після затвердження [регулюючими органами]. Але наші потужності сьогодні набагато вищі, ніж рік тому", - сказав виконавчий директор компанії.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що бустерна доза вакцини від COVID-19 захищає від варіанта "Омікрон", що швидко розповсюджується, вона в 37 разів підвищує рівень антитіл. Такої думки дійшли вчені після серії лабораторних випробувань.

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