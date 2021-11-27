Moderna заявила про створення нового варіанту вакцини для штаму "омікрон"

Новий штам включає мутації, що спостерігаються в "дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "являє собою значний потенційний ризик прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету", - відзначили в компанії.

"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх в штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні.

Дані з досліджень очікуються в найближчі тижні, уточнили в прес-службі Moderna.

Згідно ВООЗ, новий варіант має здатність більш швидкого поширення.

У південноафриканській Ботсвані, ПАР і Гонконгу виявили десять випадків зараження новим штамом COVID-19, який може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. Він містить 32 мутації, деякі з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин, і має більше змін в спайковому білку, ніж всі інші варіанти COVID-19.