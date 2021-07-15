Чи можуть вакциновані від COVID захворіти штамом "Дельта": відповідь МОЗ

За його словами, це не більше 8% з усіх тих, хто мав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований.

"У цій ситуації проглядається певний оптимізм. Хворіє невелика кількість людей, які отримали повний комплекс щеплень проти COVID-19. Але ще більш оптимістичним є те, що досить мала кількість із тих, хто був вакцинований і захворів, потрапляє до лікарні", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що вакцина, яка сьогодні використовується і визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, запобігає середньому і тяжкому перебігу хвороби.

"Це плюс і для людей, і для системи охорони здоров'я, оскільки не заповнюються реанімації, не завантажуються ліжка з киснем. І це дозволяє навіть за високих цифр реєстрації випадків COVID-19 спокійно функціонувати системам охорони здоров'я і надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, незалежно від того, чи це інфекційна хвороба, чи не інфекційна", - додав Ляшко.