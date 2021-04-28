ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала причину нового спалаху коронавірусу в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації і більш поширення більш заразних штамів вірусу.
Про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік яшаревич, передає The Guardian.
У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.
"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.
Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.
Відзначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.
Нагадаємо, в Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.
Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі висловили стурбованість через різке зростання хворих коронавірусом в Індії і готові надати допомогу уряду країни.