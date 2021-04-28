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ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 08:41
ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії Фото: ВООЗ не вважають поширення більш заразного штаму COVID-19 єдиною причиною спалаху (commons wikimedia.org User Yann)
Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала причину нового спалаху коронавірусу в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації і більш поширення більш заразних штамів вірусу.

Про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік яшаревич, передає The Guardian.

У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.

Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

Відзначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.

Нагадаємо, в Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі висловили стурбованість через різке зростання хворих коронавірусом в Індії і готові надати допомогу уряду країни.

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