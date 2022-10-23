В Минздраве назвали вакцины, которыми беременные могут прививаться против COVID-19

Для беременных женщин вакцины безопасны, их можно вводить в течение любого триместра. Прививки защищают от тяжелого течения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

"Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу", - отмечают медики.

В Минздраве подчеркнули, что последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 месяцев.

"Для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочитают мРНК-вакцины - Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen", - добавили в министерстве.