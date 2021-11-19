МОЗ назвало область, яка може першою вийти з "червоної" зони

У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що першою вийти із "червоної" зони карантину зможе Луганська область. Загалом до списку найжорсткіших карантинних обмежень додавати нові регіони не збираються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу у Верховній раді.
"Найближчим часом у "червоних" зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на коронавірус - ред.), не думаю, що вже будуть додаватися "червоні" зони. Але найпершою може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки - ред.) Луганська область, вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня”, - розповів Ляшко.
Нагадаємо, станом на сьогодні, в "червоній" зоні адаптивного карантину перебуває 19 регіонів України.
Зазначимо, що вчора цей список поповнила Вінницька область.
Додамо, раніше в уряді називали дві області, які можуть першими вийти з "червоної" зони карантину.