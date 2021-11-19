Минздрав назвал область, которая может первой выйти из "красной" зоны

В Министерстве здравоохранения предполагают, что первой выйти из "красной" зоны карантина сможет Луганская область. В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга в Верховной раде.