Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID: что нужно знать

Министерство здравоохранения обновило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Изменения были внесены в начале августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Для большинства населения теперь достаточно одной дозы вакцины, в то время как людям из групп риска рекомендуется ревакцинация через 6-12 месяцев.
По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, новые правила упрощают процесс вакцинации и позволяют быстрее получить полный курс.
Для лиц без сопутствующих заболеваний достаточно одной прививки без ежегодной ревакцинации. Медицинским работникам, беременным и людям с сопутствующими заболеваниями рекомендуется получить базовую вакцинацию с последующим бустером через полгода или ежегодно.
Ревакцинация рекомендована людям из групп риска, среди которых:
Потребность в ревакцинации будет определять врач на основе рекомендаций МОЗ Украины. Для первичной вакцинации и ревакцинации можно использовать любую доступную вакцину, но предпочтение рекомендуется отдавать адаптированным к варианту Omicron.
Сейчас в Украине доступно более 500 тысяч доз такой вакцины производства Pfizer.
Люди, которые прошли базовый курс прививки в предыдущие годы и сделали несколько бустерных доз, могут продолжать бесплатно ревакцинироваться. Для этого необходимо записаться к семейному врачу и вакцинироваться в ближайшем пункте прививки. В случае дефицита вакцин приоритет будет предоставляться пациентам из групп риска.
Ранее Кузин сообщил, что в Украине заболеваемость коронавирусом выросла в шесть раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.