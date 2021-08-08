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МОЗ рекомендує скоротити інтервал між двома дозами вакцини

Автор: РБК-Україна

МОЗ рекомендує скоротити інтервал між двома дозами вакцини. Рекомендовано скорочення періоду між введенням доз вакцини до 14-ти днів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз в Україні використовується 28 днів. Для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендується використовувати 14-денний інтервал", - повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

При цьому, Кузін підкреслив, що наприклад, останні дослідження вакцини CoronaVac в багатьох країнах проводилися з інтервалом в 14 днів.

Він також зазначив, що таким чином можна вакцинувати якомога більше людей за більш короткий термін.

Нагадаємо, що у МОЗ не виключають привілеї для вакцинованих: коли їх можуть ввести.

Раніше Кузін заявив, що COVID-сертифікати можуть стати перепустками з QR-кодами в разі локдауна.

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