МОЗ рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины. Рекомендовано сокращение периода между введением доз вакцины до 14-ти дней
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас в Украине используется 28 дней. Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется использовать 14-дневный интервал", - сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
При этом, Кузин подчеркнул, что к примеру, последние исследования вакцины CoronaVac во многих странах проводились с интервалом в 14 дней.
Он также отметил, что таким образом можно вакцинировать как можно больше людей за более короткий срок.
Напомним, что в Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести.
Ранее Кузин заявил, что COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае локдауна.