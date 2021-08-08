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МОЗ рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины

Автор: РБК-Украина

МОЗ рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины. Рекомендовано сокращение периода между введением доз вакцины до 14-ти дней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в Украине используется 28 дней. Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется использовать 14-дневный интервал", - сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

При этом, Кузин подчеркнул, что к примеру, последние исследования вакцины CoronaVac во многих странах проводились с интервалом в 14 дней.

Он также отметил, что таким образом можно вакцинировать как можно больше людей за более короткий срок.

Напомним, что в Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести.

Ранее Кузин заявил, что COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае локдауна.

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