Названа країна країна-лідер за кількістю щеплень від COVID

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) випереджають всіх у світі за темпами вакцинації проти коронавірусу. Там було проведено 15,5 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані агентства Bloomberg.
Зазначається, що такої кількості доз достатньо для імунізації 72,3% десятимільйонного населення країни.
Водночас кількість інфікованих коронавірусом в ОАЕ і досі залишається високою.
Друге місце за щепленнями посідають Сейшельські острови, де проти COVID-19 вакциновано 71,7% населення.
На третьому місці – Бахрейн. Там було проведено 2,07 млн щеплень, що охоплює 69,7% громадян.
В Україні, за даними Bloomberg, введено 3,7 млн доз вакцин, вакциновано 4,5% населення.
Як повідомляє агентство, загалом в 180 країнах було введено більш як 3,19 мільярда доз вакцин. Останній показник становив приблизно 39,4 мільйона щеплень в день.
Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксували смерть після вакцинації від коронавірусу.