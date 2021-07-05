Названа страна страна-лидер по числу прививок от COVID

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) опережают всех в мире по темпам вакцинации против коронавируса. Там было проведено 15,5 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
Отмечается, что такого количества доз достаточно для иммунизации 72,3% десятимиллионного населения страны.
В то же время количество инфицированных коронавирусом в ОАЭ до сих пор остается высоким.
Второе место по прививкам занимают Сейшельские острова, где против COVID-19 вакцинировано 71,7% населения.
На третьем месте - Бахрейн. Там было проведено 2,07 млн прививок, что охватывает 69,7% граждан.
В Украине, по данным Bloomberg, введено 3, 7 млн доз вакцин, иммунизировано 4,5% населения.
Как сообщает агентство, в 180 странах было введено более 3,19 млрд доз вакцин. Последний показатель составлял примерно 39,4 миллиона прививок в день.
Напомним, что в Украине впервые зафиксировали смерть после вакцинации от коронавируса.