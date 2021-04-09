Названо обмеження в Івано-Франківську після виходу з "червоної зони"

З 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в місті залишиться в силі кілька обмежень.

"Обмеження знімаються не повністю, все одно будуть дотримуватися ті рекомендації, які прийняті місцевою комісією. Зокрема, це не більше 1 людини на 20 квадратних метрів в магазинах. Та інші вимоги ми залишаємо, щоб через два тижні не повернутися в "червону зону", - зазначив Марцінків.

Він також додав, що громадський транспорт перевозитиме виключно за кількістю місць для сидіння, пасажири повинні бути в масках. А в ресторанах - не більше чотирьох осіб за одним столиком.

"Це не означає, що скасовано карантинні обмеження. Це пом'якшення карантинних обмежень", - підкреслив мер.

Зазначимо, пом'якшені карантинні заходи діють в "жовтій" і "помаранчевій" зонах. До них відносяться перебування на вулиці з паспортом, заборона на масові заходи при понад людини на 4 квадратних метри і заповненістю зали понад 50%, відвідування шкіл, якщо більше 50% персоналу або учнів на самоізоляції, масковий режим у громадських місцях.