Івано-Франківськ вийшов з "червоної" зони карантину
Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську покращилась. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.
Раніше відповідне рішення анонсував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він говорив, що у Івано-Франківській області покращилась ситуація з коронавірусом і регіон скоро може повернутись у "помаранчеву" зону.
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Івано-Франківська область може вийти з "червоної" зони, якщо збережеться позитивна динаміка за кількістю госпіталізація і одужань.
В "червоній" зоні карантину зараз перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львіська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуації з коронавірусом в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилися і ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.
Зазначимо, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин з 3 квітня.