Невакцинованих педагогів і чиновників почнуть відсторонювати вже з понеділка

Згідно з постановою, керівництву державних органів, підприємств, установ та організацій необхідно відсторонити від роботи співробітників, які відмовляються вакцинуватися від COVID, але чиї професії входять до переліку обов'язкових для вакцинації.

Уточнюється, що дана вимога не поширюється на тих, у кого є абсолютні протипоказання до вакцинації від COVID і мають відповідний медичний висновок.

Окремо в постанові йдеться про те, що на час відсторонення оплата праці здійснюється з урахуванням ч.1. ст. 94 Кодексу законів про працю України, ч.1 ст. 1 закону "Про оплату праці" та ч. 3 ст. 5 закону "Про державну службу". Відсторонення здійснюється шляхом відповідного наказу або розпорядження з обов'язковим доведенням до відома відсторонюється співробітника.

Хто обов'язково має зробити щеплення

Згідно переліку професій, обов'язкових для вакцинації від COVID, щеплення мають зробити співробітники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

вишів, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності.

Як отримати документ про протипоказання

Протипоказання до вакцинації від COVID може встановлювати сімейний або лікуючий лікар. Він повинен видати відповідний висновок. При цьому протипоказання можуть бути тимчасовими або абсолютними.

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