У Нідерландах з наступного тижня частково пом'якшать карантин

Так, в Нідерландах буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. Вони також зможуть обслуговувати відвідувачів до 22: 00.

При цьому жителям країни буде дозволено приймати вдома одночасно чотирьох гостей. Раніше дозволялося тільки двоє.

При цьому прем'єр зазначив, що якщо рівень захворюваності коронавірусом в країні залишиться на поточному рівні, то з 30 Червня будуть зняті додаткові обмеження.

Зокрема, будуть дозволені спортивні матчі, Ресторани зможуть обслуговувати до 100 осіб і працювати до півночі. В гості буде дозволено приймати до восьми осіб.

При цьому міністр охорони здоров'я Нідерландів Хьюго де Йонге заявив, що зниження рівня захворюваності відбулося в основному завдяки вакцинації.

"Майже половина людей старше 18 років зробили перше щеплення", - заявив він.

За останній місяць число випадків зараження коронавірусом в країні скоротилося більш ніж наполовину, оскільки поширення вакцинації COVID-19 набирає темпи, що дозволяє ще більше послабити режим локдауна, який на різних етапах діє в Нідерландах вже майже вісім місяців.