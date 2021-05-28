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В Нидерландах со следующей недели частично смягчат карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Нидерландов приняло решение начать смягчать карантинные ограничения, которые были введены из-за COVID. Меры будут смягчены с 5 июня.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Reuters.

Так, в Нидерландах будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. Они также смогут обслуживать посетителей до 22:00.

При этом жителям страны будет разрешено принимать дома одновременно четырех гостей. Ранее разрешалось только двое.

При этом премьер отметил, что если уровень заболеваемости коронавирусом в стране останется на текущем уровне, то с 30 июня будут сняты дополнительные ограничения.

В частности, будут разрешены спортивные матчи, рестораны смогут обслуживать до 100 человек и работать до полуночи. В гости будет разрешено принимать до восьми человек.

При этом министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге заявил, что снижение уровня заболеваемости произошло в основном благодаря вакцинации.

"Почти половина людей старше 18 лет сделали первую прививку", - заявил он.

За последний месяц число случаев заражения коронавирусом в стране сократилось более чем наполовину, поскольку распространение вакцинации COVID-19 набирает темпы, что позволяет еще больше ослабить режим локдауна, который на разных этапах действует в Нидерландах уже почти восемь месяцев.

Напомним, с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.

Кроме того, с 19 мая во Франции открылись летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час теперь начинается позже - с 21:00.

Добавим, что в Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Также власти разрешили кафе и ресторанам вернутся к обычному режиму работы.

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