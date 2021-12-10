Нідерланди розпочнуть COVID-вакцинацію дітей від 5 років  

Рада з охорони здоров'я Нідерландів рекомендувала дозволити дітям у віці 5-11 років робити щеплення від COVID. Передбачається, що щеплення допоможуть запобігти ускладненням при захворюванні на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що досі від COVID вакцинували дітей із супутніми проблемами зі здоров'ям. У заяві провідного консультативного органу Нідерландів йдеться, що вакцинація рекомендована, незважаючи на те, що у більшості дітей хвороба протікає в легкій формі.

"Є ризик серйозної запальної реакції в життєво важливих органах. Цілком імовірно, що вакцинація може запобігти цьому. Вакцинація також знижує непряму шкоду здоров'ю, яку діти відчувають в результаті пандемії, наприклад, через те, що вони не можуть ходити в школу, займатися спортом або спілкуватися з людьми", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні приблизно 85% дорослих у Нідерландах повністю вакциновані.