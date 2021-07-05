У Норвегії відклали скасування карантину через "Дельта" штам

Зокрема, в Норвегії ще діятимуть обмеження на обслуговування столиків в барах і ресторанах, обмеження до 20 осіб на збори в приватних будинках і обмеження на заняття спортом для дорослих.

"Існує ризик, що" Дельта" штам викличе четверту хвилю інфекції серед невакцинованої частини населення, серед тих, хто отримав тільки одну дозу або належать до вразливих груп", - заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що новий штам може стати домінуючим в Норвегії вже в липні.

Майже дві третини дорослих у Норвегії отримали першу дозу вакцини COVID-19, а 37% дорослих повністю щеплені, за даними Норвезького інституту громадської охорони здоров'я.

Четвертий етап пом'якшення карантину повинен був стати остаточним в плані уряду про скасування обмежувальних заходів. Прем'єр заявила, що уряд все ж скасує деякі заходи пізніше на цьому тижні, хоча четвертий крок був відкладений.

Зокрема, з четверга, 8 липня, в Норвегії буде дозволено відвідувати відкриті та закриті громадські заходи за умови, що буде проведено тестування на вірус, а учасники зможуть пред'явити сертифікати, що містять інформацію про останню вакцинацію, одужання від інфекції COVID-19 протягом останніх шести місяців і останній негативний результат тесту.

На заходах на відкритому повітрі, такі як музичні фестивалі, будуть дозволені до 3 тисяч осіб.