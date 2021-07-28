Норвегія знову відклала скасування карантину через "Дельта" штаму

Уряд Норвегії вдруге відклав останній етап пом'якшення карантинних обмежень. Оскільки в країні триває поширення "Дельта" штаму коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нова оцінка буде зроблена в середині серпня", - заявив Міністр охорони здоров'я Бент Хойе.
Заходи, які будуть збережені для того, щоб зупинити поширення COVID-19, включають обмеження в барах і ресторанах на обслуговування за столом і обмеження у 20 осіб для зборів в приватних будинках.
Близько 80% дорослих у Норвегії отримали першу дозу вакцини COVID-19, А 41% дорослих повністю вакциновані, за даними Норвезького інституту громадської охорони здоров'я.
Нагадаємо, в перший раз уряд Норвегії відклав зняття всіх обмежень на початку липня.