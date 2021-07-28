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Норвегія знову відклала скасування карантину через "Дельта" штаму

Автор: РБК-Україна

Уряд Норвегії вдруге відклав останній етап пом'якшення карантинних обмежень. Оскільки в країні триває поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нова оцінка буде зроблена в середині серпня", - заявив Міністр охорони здоров'я Бент Хойе.

Заходи, які будуть збережені для того, щоб зупинити поширення COVID-19, включають обмеження в барах і ресторанах на обслуговування за столом і обмеження у 20 осіб для зборів в приватних будинках.

Близько 80% дорослих у Норвегії отримали першу дозу вакцини COVID-19, А 41% дорослих повністю вакциновані, за даними Норвезького інституту громадської охорони здоров'я.

Нагадаємо, в перший раз уряд Норвегії відклав зняття всіх обмежень на початку липня.

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НорвегияКарантинКоронавірус "Дельта"