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Норвегия снова отложила отмену карантина из-за "Дельта" штамма

Автор: РБК-Украина

Правительство Норвегии во второй раз отложило последний этап смягчения карантинных ограничений. Поскольку в стране продолжается распространение "Дельта" штамма коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Новая оценка будет сделана в середине августа", - заявил министр здравоохранения Бент Хойе.

Меры, которые будут сохранены для того, чтобы остановить распространение COVID-19, включают ограничение в барах и ресторанах на обслуживание за столом и ограничение в 20 человек для собраний в частных домах.

Около 80% взрослых в Норвегии получили первую дозу вакцины COVID-19, а 41% взрослых полностью вакцинированы, по данным Норвежского института общественного здравоохранения.

Напомним, в первый раз правительство Норвегии отложило снятие всех ограничений в начале июля.

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НорвегияКарантинКоронавирус "Дельта"