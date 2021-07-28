Норвегия снова отложила отмену карантина из-за "Дельта" штамма

Правительство Норвегии во второй раз отложило последний этап смягчения карантинных ограничений. Поскольку в стране продолжается распространение "Дельта" штамма коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Новая оценка будет сделана в середине августа", - заявил министр здравоохранения Бент Хойе.

Меры, которые будут сохранены для того, чтобы остановить распространение COVID-19, включают ограничение в барах и ресторанах на обслуживание за столом и ограничение в 20 человек для собраний в частных домах.

Около 80% взрослых в Норвегии получили первую дозу вакцины COVID-19, а 41% взрослых полностью вакцинированы, по данным Норвежского института общественного здравоохранения.