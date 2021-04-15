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Норвегія продовжила заборону на використання вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Влада Норвегії вирішили не відновлювати, а й не припиняти використання вакцини AstraZeneca. При цьому експерти рекомендують повністю виключити препарат з прищеплювальної кампанії.

Про це повідомляє норвезька телекомпанія NRK.

Міністр охорони здоров'я Норвегії Бент Хейе заявив, що в уряду сраний немає достатніх підстав для прийняття рішення про вакцину AstraZeneca. "Ми повинні вивчити наслідки впливу на здоров'я всього населення, якщо нам доведеться жити з (обмежувальними - ред.) Заходами довше, ніж в Європі", - зазначив він.

За його словами, Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я (NIPH) рекомендує повністю виключити вакцину AstraZeneca з програми вакцинації через ризик рідкісних, але серйозних побічних ефектів при її застосуванні. Хейе пояснив, що уряд в даний час створює групу експертів для всебічної оцінки ризику використання вакцини. Звіт вони повинні представити 10 травня.

Директор NIPH Камілла Столтенберг в свою чергу зазначила, що інститут планує зосередитися на вакцинах Biontech / Pfizer і Moderna. За її словами, ці препарати краще захищають населення від інфекції.

Нагадаємо, в кінці березня NIPH прийняв рішення продовжити обмеження на вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Причиною цього рішення стали випадки утворення тромбів у щеплених.

Відзначимо, на початку квітня в Норвегії померла жінка, яка раніше ввели вакцину від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала емболія легенів.

Нагадаємо, 9 квітня поліція Норвегії оштрафувала прем'єр-міністра країни Ерну Сульберг. Вона порушила карантинні правила при святкуванні 60-річчя.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Норвегія з 16 квітня знімає частину обмежень, пов'язані з коронавірусом. Жителям країни, зокрема, дозволять збиратися в приватних будинках і на публічних заходах.

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Новини України ВакцинаНорвегияAstraZeneca
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