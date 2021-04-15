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Норвегия продлила запрет на использование вакцины AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Власти Норвегии решили не возобновлять, но и не прекращать использование вакцины AstraZeneca. При этом эксперты рекомендуют полностью исключить препарат из прививочной кампании.

Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хейе заявил, что у правительства сраны нет достаточных оснований для принятия решения о вакцине AstraZeneca. "Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными - ред.) мерами дольше, чем в Европе", - отметил он.

По его словам, Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) рекомендует полностью исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов при ее применении. Хейе пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они должны представить 10 мая.

Директор NIPH Камилла Столтенберг в свою очередь отметила, что институт планирует сосредоточиться на вакцинах Biontech / Pfizer и Moderna. По ее словам, эти препараты лучше защищают население от инфекции.

Напомним, в конце марта NIPH принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной этого решения стали случаи образования тромбов у привитых.

Отметим, в начале апреля в Норвегии умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала эмболия легких.

Напомним, 9 апреля полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг. Она нарушила карантинные правила при праздновании 60-летия.

РБК-Украина ранее сообщало, что Норвегия с 16 апреля снимает часть ограничений, связанные с коронавирусом. Жителям страны, в частности, позволят собираться в частных домах и на публичных мероприятиях.

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Новости Украины ВакцинаНорвегияAstraZeneca
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