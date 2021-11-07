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Нова партія. Україна отримала по COVAX майже 3 млн доз вакцини Moderna

Автор: Дмитро Левицький

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Ця партія надійшла безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX продовжаться.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.

"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін називав цілком реальною можливість виробництва вакцини Moderna на території України.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЮНИСЕФВакцина від коронавірусу