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Нова хвиля COVID-19: експерти оцінили ситуацію у Києві

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 10:12
Нова хвиля COVID-19: експерти оцінили ситуацію у Києві Фото: у Києві спостерігається найнижчий коефіцієнт виявлених COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Київ зараз демонструє найнижчий коефіцієнт виявлених випадків в Україні. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, цей коефіцієнт не повинен виходити за межі 5%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні".

Як розповіла виданню аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова, у столиці при низькому коефіцієнті виявлених заражень, зберігається високий рівень COVID-вакцинації.

"У Києві показник найнижчий і становить близько 7% - удвічі менший за середній рівень по країні. Водночас Київ є безперечним лідером з вакцинації - відсоток повністю вакцинованого дорослого населення становить 75% при середньому по країні рівні 46,5%" , - зазначила Кузьмінова.

При цьому президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров зазначив, що зараз допомогу COVID-хворим у столиці надають три лікарні - Олександрівська, лікарня №1 та лікарня №4. Під час пікового напливу пацієнтів приймають до 30 медичних закладів Києва.

"Завантаженість ліжок у цих трьох установах становить менш як 40%. Тобто поки що ситуація абсолютно спокійна та контрольована. Але обов'язково треба посилювати контроль за протиепідемічними заходами", - сказав Дубров.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, чи планують у разі нового локдауну закривати метро у столиці та вводити спецперепустки на транспорт.

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