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Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН

Автор: Дмитро Левицький

Штам коронавірусу, який отримав назву "Дельта" дуже поширився на території Російської Федерації. З огляду на це, є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні почнеться зі східних областей.

Про це свідчать дані Національної академії наук України.

Як розповіли вчені, штам "Дельта", який раніше називали "індійським" штамом коронавірусу, за останніми даними, у 1,6 раза заразніший за "британський варіант" ("Альфа"), а також у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше - до реанімації.

"Стурбованість пов’язана насамперед із тим, що цей штам дуже поширився у РФ, і частка, що на нього припадає, за наявною (не надто великою) вибіркою, згідно з даними бази секвенувань GISAID, оцінюється у чверть від усієї захворюваності у РФ", - пояснили в НАН.

Оскільки в Україні спостерігаються великі обсяги іміграції з Росії, зазначають в НАН, існує ризик того, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі сходу України. Вчені також попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх.

"Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені", - додали в НАН.

Нагадаємо, вперше цей штам почав поширювати в Індії, тому й отримав назву "індійський". Однак нещодавно ВООЗ дала нові назви штамам коронавірусу, щоб вони не мали прив'язки до територій.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.

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