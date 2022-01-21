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Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку

Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні пік хвилі коронавірусу очікується приблизно в середині лютого. Він зазначив, що більш точно спрогнозувати сплеск захворюваності поки складно.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пік цієї хвилі епідемії (коронавірусу - ред.) в Україні можливий в середині лютого. Але спрогнозувати з точністю до дня поки складно", - сказав Ляшко.

За його словами, раніше МОЗ розраховувало, що нова хвиля коронавірусу настане наприкінці січня. Вона почалася приблизно 20 числа, тобто в третю декаду місяця.

"Ми розраховуємо, що пік коронавірусу доведеться, плюс-мінус, на середину лютого", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше терміни нової хвилі коронавірусу в Україні спрогнозував головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, вона триватиме з січня по квітень.

Зазначимо, за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом понад 20 тисяч осіб. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор ЛяшкоКоронавірус