Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні пік хвилі коронавірусу очікується приблизно в середині лютого. Він зазначив, що більш точно спрогнозувати сплеск захворюваності поки складно.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна .

"Пік цієї хвилі епідемії (коронавірусу - ред.) в Україні можливий в середині лютого. Але спрогнозувати з точністю до дня поки складно", - сказав Ляшко.

За його словами, раніше МОЗ розраховувало, що нова хвиля коронавірусу настане наприкінці січня. Вона почалася приблизно 20 числа, тобто в третю декаду місяця.

"Ми розраховуємо, що пік коронавірусу доведеться, плюс-мінус, на середину лютого", - додав міністр.