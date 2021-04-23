Нову партію вакцини AstraZeneca використають за два тижні, - Ляшко

Вакцинація новою партією препарату AstraZeneca почнеться з наступного тижня. Її планують використати за два тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що вакцина вже розмитнена та знаходиться на національному складі.

"На початку наступного тижня буде доставлена у всі області України... 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, навіть за сьогоднішніх темпів імунізації, буде використана протягом 2 тижнів. Нею будуть щеплювати пріоритетні групи та людей віком 65+", - написав Ляшко.

Він додав, що "в разі потреби" частина партії буде залишена для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували AstraZeneca/CoviShield. Вакцинація другою дозою почнеться з 19 травня.