Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні

Адаптивний карантин

В Україні діють правила адаптивного карантину, згідно з яким обмеження посилюються у кожній окремій області залежно від ситуації з коронавірусом. Так, є чотири можливі зони: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона".

У "зеленій" зоні окремо регіон перебувати не може, її вводять відразу по всій країні і тут найм'якіші обмеження - лише масковий режим та соціальна дистанція.

"Жовта" зона вже передбачає обмеження - за кількістю відвідувачів у кафе, кіно, театрі, фітнес-центрах. Бізнес може на свій розсуд або дотримуватися цих норм, або працювати без обмежень, але за умови COVID-безпеки співробітників та відвідувачів.

"Помаранчева" зона додаткових обмежень не передбачає, але сигналізує про погіршення ситуації в регіоні.

"Червона" зона передбачає найжорсткіші обмеження. На цьому рівні епіднебезпеки діють правила як під час локдауну. Проте за умови 100% вакцинації бізнес може працювати без обмежень. Альтернативою може бути ПЛР-тест, тест на антиген, сертифікат про перенесену хворобу або довідка про протипоказання до вакцинації.

Транспорт

В Україні з другої половини жовтня діють обмеження на міжобласні перевезення. Всі пасажири і водії автобусів, поїздів і літаків повинні бути COVID-безпечними (мати сертифікат про вакцинацію або тест).

Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, такі правила надовго - обмеження будуть діяти до повної стабілізації ситуації з коронавірусом.

Разом з тим, для громадського транспорту в межах міста обмеження планують переглянути - дозволять впускати в громадський транспорт більше пасажирів. На даний момент діють обмеження по числу посадочних місць.

"Жовта" зона

На даний момент умовою роботи бізнесу в "червоній" зоні є наявність у персоналу і співробітників двох доз вакцини (або ж негативний ПЛР-тест або тест на антиген). Тоді як в "жовтій" зоні для роботи кафе, ресторанів, ТРЦ, кіно і театрів достатньо однієї дози вакцини. Це правило в МОЗ хочуть змінити і зробити 100-відсоткову вакцинацію умовою роботи бізнесу в "жовтій" зоні.

Обов'язкова вакцинація

На даний момент в Україні обов'язкова вакцинація введена для педагогів, працівники центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Тих, хто відмовляється від вакцинації усувають від роботи без збереження зарплати. Однак, список для обов'язкової вакцинації розширять. Вже з 9 грудня до нього додадуться: