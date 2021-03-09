Нові штами COVID втричі заразніші та вражають не лише легені, - Степанов

"Британський" та "південноафриканський" штами коронавірусу є більш заразними та небезпечними. Через їхнє поширення низка країн світу посилили карантинні обмеження.

Про це під час ранкового брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він додав, що крім органів дихання мутований коронавірус почав вражати нирки, печінку і центральну нервову систему.

"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсиптомів або легких форм захворювання та, нажаль, високою смертністю", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Україні з початку кампанії вакцинували понад 19 тисяч осіб.

При цьому в Національній академії наук повідомляють, що для перемоги над COVID до кінця року потрібно прищепити 30 млн українців. Для цього потрібно робити 100 тисяч щеплень на день.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусу. Це мінімальна кількість нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків.

Днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.