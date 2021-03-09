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Новые штаммы COVID втрое заразнее и поражают не только легкие, - Степанов

Автор: Андрей Василюк

"Британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса являются более заразными и опасными. Из-за их распространения ряд стран мира ужесточили карантинные ограничения.

Об этом во время утреннего брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - сообщил министр.

Он добавил, что кроме органов дыхания мутировавший коронавирус начал поражать почки, печень и центральную нервную систему.

Напомним, Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года необходимо привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

Отметим, за вчера в Украине выявили 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное количество новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

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