Новий рекорд вакцинації в Україні: в яких регіонах найбільше COVID-щеплень за добу

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 212 684 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 79 301.

Регіони-лідери вакцинації

Лідером у країні за проведеними COVID-щепленнями за добу є Київ, там вакцинувалися вчора 27 566 людей.

На другому місті - Дніпропетровська область, де за добу вакциновано 25 978 українців.

Харківська область посідає третє місце за проведеними щепленнями, там за добу від коронавірусу вакцинували 23 048 людей.

Разом з тим, позначку у понад 20 тисяч щеплень за добу тримає і Львівська область - там вчора вакцинували 20 874 особи.

В інших регіонах Україні за добу щепили менше ніж 16 тисяч людей (за вийнятком Одеської - 16 011).

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 9 576 177 людей.

З яких отримали одну дозу - 9 576 175 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 217 383.

Загалом в Україні проведено 16 793 558 щеплень.