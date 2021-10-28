Новий рекорд вакцинації в Україні: в яких регіонах найбільше COVID-щеплень за добу

В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили 291 985 людей. Це рекордний показник від початку вакцинальної кампанії в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.
Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 212 684 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 79 301.
Лідером у країні за проведеними COVID-щепленнями за добу є Київ, там вакцинувалися вчора 27 566 людей.
На другому місті - Дніпропетровська область, де за добу вакциновано 25 978 українців.
Харківська область посідає третє місце за проведеними щепленнями, там за добу від коронавірусу вакцинували 23 048 людей.
Разом з тим, позначку у понад 20 тисяч щеплень за добу тримає і Львівська область - там вчора вакцинували 20 874 особи.
В інших регіонах Україні за добу щепили менше ніж 16 тисяч людей (за вийнятком Одеської - 16 011).
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 9 576 177 людей.
З яких отримали одну дозу - 9 576 175 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 217 383.
Загалом в Україні проведено 16 793 558 щеплень.
Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні хоч однією дозою вакцинувалися вже 30% дорослих українців.