Новий штам коронавірусу: що важливо знати

Через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується понад тисячу випадків зараження мутацією COVID-19. Крім того, новий вид інфекції виявили ще в 5 державах. Що відомо про мутацію коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.

Новий штам COVID-19 поширюється швидше

Коронавірус типу VUI - 202012/01 передається легше, ніж раніше відомий штам. Про це повідомили в Службі охорони здоров'я Великобританії. Моделювання показало, що в регіонах країни, де циркулював новий штам, рівень інфікування виявився набагато вищим.

Наочні результати були отримані після введення загальнонаціонального карантину в листопаді. На тлі стабілізації ситуації з захворюваністю по країні, число інфікованих в графстві Кент не зменшилося. Пізніше виявили пов'язані випадки стрімкого зростання інфікування в Лондоні і графстві Ессекс.

Як відзначили в Службі охорони здоров'я, мутація коронавірусу всередині країни з'явилася ще у вересні цього року, однак до середини листопада поширювалася в популяції на низькому рівні.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон підтвердив виявлення генетично зміненого типу коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим вже відомого COVID-19.

Наскільки небезпечна мутація коронавірусу

У епідеміологів немає доказів того, що виявлений штам вірусу викликає більш важкий перебіг хвороби. Також не підтверджено, що мутація відрізняється високою летальністю.

Вивчення випадків інфікування триває, тому що показник смертності є запізнілим. Його будуть відслідковувати протягом наступних кількох тижнів.

Способи боротьби з інфекцією

Для боротьби з поширенням мутованого вірусу фахівці рекомендують дотримуватися загальних заходів епідеміологічної безпеки:

часто мити руки;

використовувати засоби індивідуального захисту (маски, рукавички);

дотримуватися соціальної дистанції;

скоротити контакти з іншими людьми.

Чи буде ефективною вакцина

Лабораторні дослідження нового штаму тривають. Однак на даний момент немає даних про те, що вакцина Pfizer не зможе захистити організм людини від мутованого коронавірусу.

Для діагностування захворювання залишається ефективним ПЛР-тестування. За заявою британських епідеміологів, лабораторії отримали необхідні інструкції для швидкої адаптації до нового штаму вірусу.

Мутацію коронавірусу виявили в 6 країнах

Крім Великобританії випадки інфікування новим штамом інфекції зафіксовані в Данії, Нідерландах, Австралії, ПАР. Також перший випадок зараження виявили в Італії у чоловіка, який нещодавно повернувся з Британії.

У ситуації, що склалася, ВООЗ закликає європейські країни посилити підходи до контролю і запобігання поширенню вірусу.

Як Британія бореться з мутацією COVID-19

Уряд оголосив четвертий рівень карантину в регіонах, де стрімко поширюється новий штам інфекції. Фактично тотальний карантин із забороною на в'їзд і виїзд із регіонів ввели в Лондоні, графствах Кент і Ессекс.

20 грудня було скасовано заплановане ослаблення обмежень на різдвяні свята. Також закриті всі магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, спортзали, заклади сфери послуг та догляду за собою. Заборонено виходити з дому без необхідності і в нічний час.

При цьому влада сподівається уникнути тотального карантину по всій країні, завдяки введенню локальних обмежень.

Європа закриває кордони

Близько 30 держав оголосили про припинення транспортного сполучення з Великобританією через мутацію коронавірусу. Країни вводять обмеження на різні терміни - від 72 годин і до особливого розпорядження.

Заборону вже ввели Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор, Колумбія, Кувейт, Бельгія, Аргентина, Марокко, Латвія, Естонія.

Швеція, Італія та Австрія готуються до заборони авіасполучення з Британією. Канада припиняє прийом рейсів із Великобританії на 72 години з 21 грудня. Польща закриває авіасполучення з півночі 22 грудня. У Греції і Чехії для прибуваючих з Великобританії вводиться жорсткий карантин.

Посольство України в Сполученому Королівстві рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок в окремі регіони Великобританії, зокрема її столицю, через новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, 21 грудня надзвичайний комітет уряду Великобританії збирається на термінове засідання з питання обмеження транспортного сполучення з Королівством для ряду країн.