Новый штамм коронавируса: что важно знать

Из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Кроме того, новый вид инфекции обнаружили еще в 5 государствах. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украины.

Новый штамм COVID-19 распространяется быстрее

Коронавирус типа VUI - 202012/01 передается легче, чем ранее известный штамм. Об этом сообщили в Службе здравоохранения Великобритании. Моделирование показало, что в регионах страны, где циркулировал новый штамм, уровень инфицирования оказался гораздо выше.

Наглядные результаты были получены после введения общенационального карантина в ноябре. На фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью по стране, число инфицированных в графстве Кент не уменьшилось. Позднее обнаружили связанные случаи стремительного роста инфицирования в Лондоне и графстве Эссекс.

Как отметили в Службе здравоохранения, мутация коронавируса внутри страны появилась еще в сентябре этого года, однако до середины ноября распространялась в популяции на низком уровне.

Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил обнаружение генетически измененного типа коронавируса, который может быть на 70% заразнее ранее известного COVID-19.

Насколько опасна мутация коронавируса

У эпидемиологов нет доказательств того, что обнаруженный штамм вируса вызывает более тяжелое течение болезни. Также не подтверждено, что мутация отличается высокой летальностью.

Изучение случаев инфицирования продолжается, т.к. показатель смертности является запаздывающим. Его будут отслеживать на протяжении следующих нескольких недель.

Способы борьбы с инфекцией

Для борьбы с распространением мутировавшего вируса специалисты рекомендуют придерживаться общих мер эпидемиологической безопасности:

часто мыть руки;

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);

соблюдать социальную дистанцию;

сократить контакты с другими людьми.

Будет ли эффективна вакцина

Лабораторные исследования нового штамма продолжаются. Однако на данный момент нет данных о том, что вакцина Pfizer не сможет защитить организм человека от мутировавшего коронавируса.

Для диагностирования заболевания остается эффективным ПЦР-тестирование. По заявлению британских эпидемиологов, лаборатории получили необходимые инструкции для быстрой адаптации к новому штамму вируса.

Мутацию коронавируса обнаружили в 6 странах

Помимо Великобритании случаи инфицирования новым штаммом инфекции зафиксированы в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР. Также первый случай заражения обнаружили в Италии у мужчины, который недавно вернулся из Британии.

В сложившейся ситуации ВОЗ призывает европейские страны усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Как Британия борется с мутацией COVID-19

Правительство объявило четвертый уровень карантина в регионах, где стремительно распространяется новый штамм инфекции. Фактически тотальный карантин ввели в Лондоне, графствах Кент и Эссекс с запретом на въезд и выезд из регионов.

20 декабря было отменено запланированное ослабление ограничений на рождественские праздники. Также закрыты все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, спортзалы, заведения сферы услуг и ухода за собой. Запрещено выходить из дома без необходимости и в ночное время.

При этом власти надеются избежать тотального карантина по всей стране, благодаря введению локальных ограничений.

Европа закрывает границы

Около 30 государств объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией из-за мутации коронавируса. Страны вводят ограничения на разные сроки - от 72 часов и до особого распоряжения.

Запреты уже ввели Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор, Колумбия, Кувейт, Бельгия, Аргентина, Марокко, Латвия, Эстония.

Швеция, Италия и Австрия готовятся к запрету авиасообщения с Британией. Канада приостанавливает прием рейсов из Великобритании на 72 часа с 21 декабря. Польша закрывает авиасообщение с полуночи 22 декабря. В Греции и Чехии для прибывающих из Великобритании вводится жесткий карантин.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности ее столицу, из-за нового штамма коронавируса.

Напомним, 21 декабря чрезвычайный комитет правительства Великобритании собирается на срочное заседание по вопросу ограничения транспортного сообщения с Королевством для ряда стран.