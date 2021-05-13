В ОАЕ схвалили екстрене використання вакцини Pfizer для дітей
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer для дітей. Препарат дозволили використовувати для дітей віком від 12 до 15 років.
Про це повідомляє уряд ОАЕ у своєму Twitter.
"Міністерство охорони здоров'я та профілактики схвалює екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech для вікової групи від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.
13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу у США. Щеплення дозволили робити дітям віком 12-15 років. Вакцинацію проводитимуть препаратом BioNTech/Pfizer. Всього вакцину пропонуватимуть приблизно 15 тисяч аптек по всій країн.
До такого кроку має намір вдатися й Європейський союз. У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ще розглядають відповідний запит фармацевтичних компаній на дозвіл вакцинації підлітків.
Раніше у Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. Канада стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer в цьому віковому діапазоні.
Відзначимо, в Україні наразі дозволена вакцинація тільки дорослих віком від 18 років.