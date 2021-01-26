Оновився вік нових COVID, є затримки оприлюднення смертей, - вчені

Українські вчені оцінили ситуацію з коронавірусом в Україні. Середній вік нових хворих COVID-19 оновив максимум за весь час, що може вказувати на зниження охоплення тестуванням.

Про це йдеться в опублікованому прогнозі НАН.

Згідно з данними, середній вік госпіталізованих хворих, а також середній вік смерті лишаються поблизу максимумів.

Середній вік госпіталізованих становить більше 60 років, нових хворих - до 50 років. Помирають найчастіше люди, яким більше 70 років.

Затримка оприлюднення нових виявлень стабілізувалася і складає близько 4-5 днів, повідомляють вчені.

"Середні затримки оприлюднення смертельних випадків сягнули 10-15 днів. Саме з цим пов’язано зростання кількості нових смертей останнім часом в офіційній статистиці", - пояснили вчені.

Вчені зазначають, що значна кількість смертельних випадків, про які стало відомо протягом останніх двох тижнів, сталася у грудні та, навіть, у листопаді. Дані про одужання можуть змінюватися протягом кількох місяців, а про смертельні випадки - протягом приблизно одного місяця.

"Загалом, можна виокремити характерні масштаби часу наповнення реєстру: для нових випадків - 1 тиждень, для летальних випадків - 1 місяць, для нових одужань - 2 місяці. Це періоди, після яких більш-менш точно стає відома реальна кількість подій, що настали в конкретну дату", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2779 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 538 пацієнтів.