Обов'язкова вакцинація. Медиків також планують включити до списку професій, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19. Але при цьому він вважає, що робити це потрібно не прямо зараз, а на наступних етапах розширення списку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ляшка в ефірі ток-шоу " Свобода слова на ICTV ".

"Бувають такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Відсторони їх від роботи і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз і розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. У наступних етапах розширення переліку професій (для яких обов'язкова вакцинація - ред.) там з'явиться і медичний працівник. На сьогодні у нас вакциновано понад 80%. Екстренка більше, "ковідні" відділення під 100%", - заявив міністр.

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками: