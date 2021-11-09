Обязательная вакцинация. Медиков также планируют включить в список профессий, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медиков также планируют включить в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Но при этом он считает, что делать это нужно не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация - ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80%. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", - заявил министр.
Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками:
Ранее мы писали, что украинцев без прививки с сегодняшнего дня отстранят от работы и опубликовали список профессий.