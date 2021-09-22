Обов'язкова вакцинація в Україні. У Кабміні уточнили терміни

Кабінет міністрів має найближчим часом має запровадити в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних професій. Наразі в Міністерстві охорони здоров'я працюють над списком цих професій.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За словами співрозмовника видання, списки професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації, будуть сформовані протягом найближчого тижня.
"Ще має бути сформований список професій. В процесі. В тижневий строк", - сказали РБК-Україна в МОЗ.
Після формування списку питання введення обов'язкової вакцинації розгляне Кабмін.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація буде обов'язковою для працівників освіти, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.