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У черзі на вакцинацію від COVID очікують 590 колективів, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

В Україні у черзі на вакцинацію від коронавіруса очікують 590 колективів. Загалом це 79 920 осіб.

Про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко в своєму Facebook.

Він нагадав, що з 1 березня 2021 року в Україні люди, які хочуть вакцинуватись від COVID-19, можуть записатись до листа очікування вакцинації.

Це можна зробити через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", а також через національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19.

"Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 особа. Частина людей з листа очікування вже запрошена на вакцинацію і щеплена", - повідомив Ляшко.

Найбільше людей очікують на вакцинацію у Києві (162 516), Львівській(45 070), Дніпропетровскій( 37 272), Київській (37 082) та Харківській (36 260) областях. Наймейше - у Луганській області (2 835).

Нагадаємо, в Україні завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, 446 людей. Першу дозу з початку вакцинації у лютому вкололи 857 798 людям.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Лішко розповів, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавіруса. Він назвав терміни по кожній із вакцин.

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