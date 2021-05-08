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В очереди на вакцинацию от COVID ожидают 590 коллективов, - Ляшко

Автор: РБК-Украина

В Украине в очереди на вакцинацию от коронавируса ожидают 590 коллективов. Всего это 79 920 человек.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook.

Он напомнил, что с 1 марта 2021 года в Украине люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в лист ожидания вакцинации.

Это можно сделать через Единый государственный web-портал электронных услуг "Дія", а также через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19.

"По состоянию на сегодня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записался 525 881 человек. Часть людей из листа ожидания уже приглашена на вакцинацию и привита", - сообщил Ляшко.

Больше всего людей ждут на вакцинацию в Киеве (162 516), Львовской(45 070), Дніпропетровскій( 37 272), Киевской (37 082) и Харьковской (36 260) областях. Самое главное - в Луганской области (2 835).

Напомним, в Украине завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 446 человек. Первую дозу с начала вакцинации в феврале вкололи 857 798 людям.

Ранее главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса. Он назвал сроки по каждой из вакцин.

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