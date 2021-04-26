Одеса перейшла в "жовту" зону: відкриваються школи і групи в дитсадках

Так, з 27 квітня в Одесі учні 5-11 класів повертаються в школи. Навчання тепер проходитиме за змішаною формою.

"Із завтрашнього дня ми плануємо розпочати очні заняття для учнів 5-11 класів з використанням технології змішаного навчання. Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати Дистанційно. Здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому у нас вже є алгоритм роботи", - пояснила глава департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич.

При цьому Молодші класи, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, зможуть продовжити навчатися онлайн. Наразі на дистанційному навчанні перебувають 158 КЛАСІВ молодшої школи. З них через спалахи covid-19-41 клас.

Також скорочується число закритих через коронавірус груп в дитячих садах. Зараз закритими залишаються 30 груп, тоді як минулого тижня їх було 56.