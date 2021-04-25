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Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту"

Новость на русском → Одеса, Неділя 25 квітня 2021 09:30
Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту" Фото: Одеська область покинула "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Одеська область вийшла з "червоної" зони карантину. Регіон одразу перейшов в "жовту" зону.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином, з сьогоднішнього дня в регіоні послабили карантин. В області знімають заборону з роботи ТРЦ, кафе, ресторанів масових заходів.

Тому набувають чинності обмеження "жовтох" зони.

Зараз у "червоній" зоні залишаються Київ і 11 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в "жовту" зону наступного тижня.

Зазначимо, МОЗ не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

Крім того, місцева влада Києва може прийняти рішення про вихід міста з локдауну вже наступного тижня. Рішення приймуть у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня.

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