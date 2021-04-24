Одеська область вийшла з "червоної" зони карантину

Одеська область з 25 квітня вийшла з "червоної" зони карантину . Там встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавіруса.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов .

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше в МОЗ заявляли, що на наступному тижні "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей - Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська.

Нагадаємо, МОЗ не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.