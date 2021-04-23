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Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 21:12
Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей Фото: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в "жовту" зону наступного тижня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Він зазначив, що Київ повинен вийти з "червоної" зони "з дня на день".

"За нашими прогнозами протягом наступного тижня виходитимуть з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав головний санлікар України.

Нагадавши, МОЗ не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

При цьому в Києві планують ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Відзначити, в Україні найближчим часом можуть удвічі скоротити "червону" зону карантину.

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