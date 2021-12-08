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Лише одне місто. МОЗ назвало регіон, де повністю вакциновано 50% мешканців

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Київ, Середа 08 грудня 2021 10:28
Лише одне місто. МОЗ назвало регіон, де повністю вакциновано 50% мешканців Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Половину дорослого населення повністю вакцинували від коронавірусу лише в місті Києві. До цієї позначки також наближається й Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"50% позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. До цього показника наближається Київська область майже 49%", - розповів Ляшко.

За його словами, на сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою.

"Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% та Полтавська область - майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область 49% та Черкаська область - 47%", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що в Україні пандемія COVID буде переможена після того, як буде вакциновано 70% населення.

Додамо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що всі обмеження можна буде зняти при вакцинації 70% населення.

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